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Kontrolden çıkan otomobil refüje daldı: 2 yaralı

Pendik sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil refüje daldı.

Refüjdeki bir ağacı söken otomobil hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Pendik sahil yolunda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre hızlı bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak bir ağaca çarpıp yerinden söktü, ardından başka bir ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar yerde yatarak sağlık ekiplerini bekledi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.

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