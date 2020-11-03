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Kontrollü yıkım sırasında 3. kattan boşluğa düştü

Silivri depremi sonrasında hasar görerek boşaltılan binada yıkım yapan işçilerden biri 3.

kattan beton zemine düştü. Genç işçiye ilk müdahale aynı sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşireler tarafından yapıldı.


Olay, sabah saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak'ta meydana geldi. Geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de yaşanan Silivri Depremi sonrasında hasar görerek boşaltılan binada yıkım yapan işçilerden biri bir anlık dikkatsizlik sonucu 3.kattan beton zemine düştü. Yaralanan genç işçiye ilk müdahale aynı sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşireler tarafından yapıldı. İsmi öğrenilemeyen genç işçi olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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