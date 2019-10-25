Konukman kaptan gökyüzüne veda etti

İstanbul-Leipzig-İstanbul olarak gerçekleştirdiği son uçuşun ardından Atatürk Havalimanı'nda ailesi ve meslektaşları tarafından karşılanan Konukman, 41 yıllık uçuş hayatında toplam 21 bin 600 saat uçtu.

MNG Kaptan Pilotlarından Atilla Konukman, 1995 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Pilot Kurmay Yarbay rütbesinde emekli olduktan sonra Pegasus Havayolları, THY ve MNG Havayolları'nda görev yaptı. Konukman Kaptan, son uçuşunu MNG kargo uçağıyla İstanbul-Leipzig-İstanbul olarak gerçekleştirdi ve sabah 08:10'da Atatürk Havalimanı'na teker koydu. Ailesi ve meslektaşları tarafından Atatürk Havalimanı'nda karşılanan Konukman Kaptan, uçuculuk yaşamına noktayı koyarak emekli oldu.

Aslen Sinoplu olan Atilla Konukman, 1974 senesinde girdiği Hava Harp Okulu Elektrik-Elektronik bölümünden 1978 senesinde Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Ardından İzmir-Çiğli Uçuş Okulu ve Konya'da harbe hazırlık eğitimini F-100 uçaklarıyla tamamlayıp, 1980 senesinde Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı 152'nci Av Önleme Filosuna tayin olarak F-5 uçaklarında görev yapmaya başladı.

1986 senesinde kazandığı Hava Harp Akademisinden 1988 senesinde Kurmay Subay olarak mezun olan Atilla Konukman, Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda sırasıyla Bölük ve Tabur Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Türk Yıldızları'nın kurucusu

1990 senesinde Konya 3'üncü Ana Jet Üs Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atanan Atilla Konukman, 1993 senesinde Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. 1991-1995 yılları arasında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 132'nci Av Silahları ve Taktikleri Filosunda sırasıyla; Kol Komutanı, Harekat Subayı ve Filo Komutanı görevlerinde bulundu. 1992 senesinde dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan alınan emirle Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk resmi akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nı kurdu ve ekibin ilk lideri olarak 1995 senesi sonuna kadar ekipte uçmayı sürdürdü.

1996-2019 yılları arasında sırasıyla; Pegasus Havayolları Boeing 737 Filosunda İkinci Pilot; THY'de Boeing 737-400/800 Filosunda İkinci Pilot ve Öğretmen Kaptan Pilot, THY Uçuş İşletme Baş Pilotluk İdari Müdürlüğü, A-330 Filosunda Kaptan Pilot; MNG Hava Yolları A-330 Filosunda Öğretmen Kaptan Pilot olarak görev yaptı. Konukman, 41 yıllık uçuş hayatında toplam 21 bin 600 saat uçtu.