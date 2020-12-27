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Konuşan karga sosyal medyada fenomen oldu

Pendik’te papağan gibi konuşan kargayı görenler şaşkına dönüyor.

Pendik'te papağan gibi konuşan kargayı görenler şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan karganın videoları izlenme rekoru kırdı.


Pendik'te bir vatandaş tarafından sokak kedilerinin saldırısından kurtarılan yavru saksağan türü karganın tedavi sürecinde muhabbet kuşu gibi konuşması görenleri şaşkına çevirdi. Kedilerin saldırıları sonrası kanatları zarar gören ve uçamayan Şakir'in “Ahmet, Şakir, aşkım, babacım” kelimelerini tekrar etmesi dikkat çekti. 7 aylık yavru kargaya konuşması için özel bir eğitim verilmediği ve evde bulunan sultan papağanının yanında konuşmaya başladığı öğrenildi. Şakir isimli karganın bakıcısıyla konuşması renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan videoların yayılması sonucu karga Şakir'in görüntüleri izlenme rekoru kırarak büyük beğeni topladı.

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