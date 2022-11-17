Konut alımında Ruslar zirvede

Bu satışlardan yüzde 20'si yani 11 bin 334'ü Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı” dedi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 55 bini geçti. Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde 55 bin 21 oldu. Bu satışlardan yüzde 20'si yani 11 bin 334'ü Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Aynı dönemde Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 7 bin 38 konut ile İran, 5 bin 565 konut ile Irak, 2 bin 269 ile Almanya, 2 bin 245 ile Kazakistan ve bin 991 konut ile Ukrayna izledi” şeklinde konuştu.

Yabancılara satış payı yüzde 5,2 oldu

Özelmacıklı, “Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 658 konut satışı ile İstanbul ve 490 konut satışı ile Mersin izledi” dedi.

En çok yabancılara konut satışı yapılan iller

Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan 55 bin 21 konut satışı incelendiğinde en çok satış yapılan ilin İstanbul olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü “İstanbul toplamda 21 bin 252 konut satışı ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 16 bin 779 satış ile Antalya, 3 bin 86 satış ile Mersin, 2 bin 437 satış ile Ankara, bin 680 satış ile Bursa, bin 518 satış ile Yalova, bin 129 satış ile Sakarya, bin 59 satış ile İzmir, 884 satış ile Samsun ve 818 satış ile Trabzon izledi” dedi.

Kredili satışlarda düşüş devam ediyor

Özelmacıklı, sözlerine şöyle devam etti: “Konut kredilerine getirilen sınırlamalar sonrasında ipotekli satışlarda düşüş devam ediyor. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9'a kadar geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 04 Kasım itibarı ile konut kredisi hacmi 355 milyar 421 milyon liraya ulaştı. Kamu bankaları tarafında konut kredilerinde sınırlamalar devam ediyor.”

İkinci eldeki hacim daha fazla

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payının yüzde 68,2 olduğunu belirten Özelmacıklı, “İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti” diye konuştu.