Konut fiyat endeksi reel olarak yüzde 3,45 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Mart ayı ‘Konut Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 oranında artarak 109,31 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,45 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,58 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara'da sırasıyla yüzde 0,29 ve 0,25 oranlarında azalış, İzmir'de yüzde 0,36 oranında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1,70 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,77 ve 4,12 oranlarında artış gösterdi.