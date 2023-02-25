Konut kiralama şirketinin eski çalışanı kopyaladığı anahtarlarla hırsızlık yaptı

Beyoğlu'nda konut kiralama şirketinde çalıştığı dönemde dairelerin anahtarlarını kopyalayan kişi, evdekilerle ihtiyaç sorma bahanesiyle iletişime geçti. Evde kimsenin olmadığını anlayınca kopyaladığı anahtarla içeri giren hırsız, değerli eşyaları çalarak kaçtı. Şüphelinin bir binaya girip çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Şubat tarihinde Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde bulunan bir eve giren hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bir konut kiralama şirketinin eski çalışanı H.Ö, görevli olduğu dönemde bir çok evin anahtarını çoğalttı. H.Ö., konut kiralama uygulaması üzerinden daire kiralayan şirketi adına ihtiyaç sorma bahanesiyle evde bulunanlarla iletişim kurdu. Gittiği dairelerde kimsenin olmadığını anlayan H.Ö, çoğalttığı anahtarlarla içeri girdi. Girdiği bir evden 2 adet kol saati çalarak binadan çıkarak kaçtı. Gelen şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. H.Ö'nün hırsızlığın gerçekleştiği tarihte binaya girip çıktığı belirlendi. Ardından hırsızlık zanlısı H.Ö, Eyüpsultan'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. H.Ö'nün evden çalındığı 2 adet kol saatini Ü.T. isimli bir şahsa sattığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli Ü.T. de kısa sürede yakalandı. Ayrıca şüphelinin anahtarını çoğalttıktan sonra girdiği dairelerden çaldığı birçok ziynet eşyası, el çantaları ve dairelere ait olan anahtarlar da ele geçirildi. Ü.T. hakkında “Suç Eşyasının Satın Alınması” suçundan adli soruşturma başlatılırken, H.Ö. isimli şahıs ise “Evden Hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.