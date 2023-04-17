Konut satışları düşüşte, arsa arazi satışları revaçta

Bunlardan 105 binin konut, 51 bini arsa, 93 bin tarla, 10 bin iş yeri oldu. Konutta rakamlar düşse de arsa ve arazi revaçta” dedi.

TÜİK Mart ayı konut istatistikleri açıklandı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Aslında konut satışlarına geçen yılın aynı ayına göre değil bir önceki aya göre ve çeyrek dönemlere göre bakmak daha doğru. Şubat ayına göre konut satışlarında yüzde 30 seviyesinde bir artış var. Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti. Tüm gayrimenkul türlerinde ise Şubat ayına göre Mart ayında satışlar yüzde 83 arttı. Mart ayında tüm gayrimenkul türlerinde geçen ay 277 bin 496 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bunlardan 105 binin konut, 51 bini arsa, 93 bin tarla, 10 bin iş yeri oldu. Konutta rakamlar düşse de arsa ve arazi revaçta” dedi.

Konut satışlarındaki düşüşün nedenleri

Konut satışındaki gerilemenin nedenleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özelmacıklı, “Özellikle deprem sonrası müşterilerin daha yeni yapılarda oturma beklentileri var. Bu nedenle eski yapıların satışında bir gerileme söz konusu. Bunun yanında konut almak isteyenlerin finansmana erişimi çok zor. Aylık 2 üzerinde faiz oranları ve değerin yüzde 50'sine kadar düşen kullanımlar nedeniyle kredi kullanımı çok azaldı. Hatta Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822 oldu. İlk evim ve ilk arsam kura sonuçlarının beklenmesi, ramazan aynının etkisi genel düşüşlerin nedenleri diyebiliriz” diye konuştu.

2'nci el konut satışları ilk çeyrekte 200 bine yaklaştı

İkinci el konut satışlarının Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalışla 199 bin 308 olarak gerçekleştiğini de ifade eden Özelmacıklı, “Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı Mart ayında yüzde 68,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azalışla 83 bin 907 olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Antalya eski sırasına kavuştu

Özelmacıklı, “Antalya, son sekiz yıldır, illere göre yabancıya satışta ilk sıradaki yerini İstanbul'a kaptırmıştı. Lakin bu sene eski yerine tekrar kavuştu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Ocak - Mart döneminde 4 bin 177 konut satışı ile Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya'yı gene ilk çeyrekte 3 bin 603 konut satışı ile İstanbul ve 796 konut satışı ile Mersin izledi. Gene ilk çeyrekte Ankara'da 334, Bursa'da 320, Yalova'da 268, İzmir'de 253, Muğla'da 194, Kocaeli'nde 164 ve Trabzon'da 137 konut satıldı” dedi.