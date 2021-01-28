Konut satışlarında yüzde 30'luk zam bekleniyor

com'un Genel Direktörü Orkun Efe Kurtuluş, "2021'in ikinci çeyreğinden itibaren konut satışlarında yüzde 30'luk bir zam oranı beklemekteyiz. Bu zamlardan sonra sektörün nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Gayrimenkul sektöründe maliyetlerin artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor. Özellikle biten projelerdeki stok dairelerin azalmasıyla birlikte yeni başlayacak projelerdeki konut fiyatlarının artışa geçeceği hissediliyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde konut satışlarında zamlanma beklediklerini söyleyen Gomeed.com Genel Direktörü Orkun Efe Kurtuluş, "Konut yapımlarında maliyetlerin yükselişe geçmesiyle birlikte 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren konut satışlarında yüzde 30'luk bir zam oranı beklemekteyiz. Bu zamlardan sonra sektörün nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak gomeed.com olarak zamlardan etkilenecek olan gayrimenkul sektörünün her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm emlak ilanlarının ücretsiz ve sınırsız verildiği gomeed.com ilan platformumuzdan tüm gayrimenkul firmalarının yararlanması temennimdir" dedi.

Gomeed.com nedir?

Gomeed.com, ilanlar ve talepler sayfasında yüz binlerce hazır komisyonlu ilanları, satış danışmanları portföyüne ekleyerek hızlı bir şekilde satışa dönüştürüyor. Bu doğrultuda herhangi bir ilanı ilk satışa dönüştürebilen temsilci ise ilan verenin belirtmiş olduğu komisyonu almaya hak kazanıyor. Emlak firmaları istediği katma değere Gomeed.com'da ulaşıyor. Türkiye'de ilk olarak emlak sektöründe sadece emlak yetki belgesi olan firmalar Gomeed.com'da mülk sahiplerinin ilanlarını satmaya hak kazanıyor. Ayrıca Gomeed.com, emlak firmalarına Türkiye'de ilk hazır komisyonlu müşteri potansiyeli sağlıyor. Sisteme kayıt olarak ömür boyu sınırsız ücretsiz ilan hakkı elde eden emlak firmaları, dijital bir şubeye de sahip oluyor. Kurumsal olmak koşulu ile Gomeed.com sistemine üye olan oto galeri firmaları, araç sahiplerinin ilanlarına anında ulaşarak araç alım satımı gerçekleştirebiliyor. Böylece oto galeri firmaları hem garaj masrafını azaltıyor hem de müşterileri tarafından talep edilen araç beklentisini hızla karşılayabiliyor.