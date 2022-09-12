Konut sektöründe gözler 13 Eylül'e çevrildi

Proje ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Devreye alınacak yeni yapılarla artan konut fiyatlarının ve kiraların frenlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanması beklenen sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Türkiye genelinde yapılacak olan TOKİ konutları ile dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olması amaçlanıyor. Proje ile Türkiye genelinde 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri yapılacak. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlar da uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor.

"Sosyal konut projesi tarihi bir proje"

Konut sektörünü hareketlendirecek projenin hayata geçmesine sayılı günler kala sektör temsilcileri değerlendirmelerde bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sosyal konut projesinin orta vadede konut ve kira fiyatlarını da düşürebileceğini söyledi.

Sosyal konut projesini tarihi bir proje olduğunu belirten Özelmacıklı, ‘'250 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım bütçesi olan tarihi bir proje. Türkiye'de ilk defa 81 ilde başlatılacak yaklaşık 250 bin konut ve 100 bin arsa ve 10 bin iş yerinin olduğu büyük bir projenin tanıtımı yapılacak. Proje içerisinde yer alan yüzde 7 engelli kontenjanı ve bununla birlikte ilk defa ev sahibi olacak gençlere yönelik bir avantaj bulunuyor diyebiliriz. Aynı zamanda şehit yakınları ve gaziler için ayrılan kontenjan da büyük önem taşıyor'' dedi.

"Proje, orta vadede fahiş fiyatları düşürebilir"

Sosyal konut projesinin istihdama da önemli katkı sağlayacağını söyleyen Özelmacıklı, "250 bin konut 4 kişiden hesaplarsak 1 milyon kişinin oturacağı yapı demek. İnşaatların üretim sürecinde istihdam olacak. Konutların teslimi sonrası bölgede istihdam oluşacak. Projenin teslim süreleri henüz belli olmasa da yaklaşık 18 ay ile 24 ay arasında sürecek bir proje süreci olacağını varsayıyoruz. Proje gayrimenkul sektöründeki arz talep dengesine çözüm oluşturacaktır. Aynı zamanda projenin gayrimenkul sektörünün dinamiklerini tekrar hayata geçireceğini düşünüyoruz. Proje, orta vadede fiyatları düşürebilir" ifadelerini kullandı.

"Aynı aileden bir kişinin başvurması isteniyor"

Başvuru şartları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özelmacıklı "Konutlar, iş yerleri ve arsalar için farklı başvuru kriterleri var. Konutlar için kişinin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. En önemlisi kişinin başvuracağı ilde son 1 yıldır ya ikametinin olması ya da nüfus kaydının o şehirde olmasıdır. Bir haneden tek kişi başvuru yapabilecek. İstanbul için belirlenen asgari gelir düzeyi bulunuyor. İstanbul'da 16 bin lira asgari gelir düzeyi bulunuyor. Diğer şehirlerde 14 bin lira olarak belirlendi. Eskiden aynı aileden birçok başvuru alınırken, şimdi ise aynı aileden bir kişinin başvurması isteniyor. Başvuru yapan kişinin kendi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına herhangi bir gayrimenkulün olmaması şartı var. Bununla birlikte arsa arazi tahsisleri ile ilgili hususlar da var. 6 büyük şehirde arsa projesi olması planlanıyor" diye konuştu.