"Konut teslimleri hızlandırılmalı"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "4 Ağustos tarihinde ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelikte değişikliğe gidildi. Daha önce ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemiyordu" dedi.

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte şartlar değişti. Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre müteahhitlere 12 ay ek süre verildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “4 Ağustos tarihinde ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelikte değişikliğe gidildi. Daha önce ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemiyordu. Şimdi ise bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez olarak değiştirildi. Malum olduğu üzere ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu. Bu sürenin artırılmasını değil daha aşağı çekilmesini beklerdik” diye konuştu.

"Kanun daha etkili uygulanmalı"

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanan yönetmeliğin bazı maddelerinin de yeterince uygulanamadığını ifade eden Özelmacıklı, “Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılmaması gerekirken hala bu şekilde yapılan satışlar görüyoruz. Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması, bina tamamlama sigortası zorunlu olmasına rağmen bu da birçok satışta uygulanmamaktadır. Yapılan sözleşmeler ile satışlar yapılmaması gerekirken bunlar yapılmaya devam etmekte” dedi.

"Yeni mağduriyetler doğabilir"

Özellikle inşaat maliyetinde artışların devam ettiğini ifade eden Özelmacıklı, “Mayıs ayında inşaat maliyetinde bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı. Bu endeksler katlanarak artmaya devam ediyor. Müteahhitlerin özellikle artan maliyetler nedeniyle teslim sürelerini kısaltmalarında büyük fayda var. Proje teslimi uzadıkça artan maliyetler müteahhitleri zora sokabilir. Zaten kredilerdeki sınırlamalar nedeniyle finansmanda yaşanan daralma, sürenin uzaması ile yeni mağdurlar doğurabilir” diye konuştu.

"Satış vaadi sözleşmesi entegrasyonu ihtiyaç"

Özelmacıklı, “Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulabilir. Aksi halde sözleşme geçersizdir. Lakin özellikle noterde yapılan satış vaadi sözleşmelerinin tapu ile entegre olması ve doğrudan tescil edilmesi şart. Yoksa bir taşınmazın birden fazla kişiye satılması problemi devam ediyor olacak” dedi.

"Satış rakamlarında düşüş başladı"

Konut satışlarında satışlarda bir azalma başladığını ifade eden Özelmacıklı, “Özellikle Temmuz ayında uzun bayram tatili nedeni ile satışlarda gerilemeler oldu. Sınırlı arz, kredilerin kapanması, fiyatlardaki artış bu ay ve sonrasında satışların azalacağını bizlere gösteriyor. Tüm gayrimenkul satışlarında Haziran ayında 315 bine yakın satış gerçekleşirken, Temmuz ayında bu sayı yaklaşık 209 bin seviyesine kadar düştü. Satış rakamlarının bu aydan itibaren azalarak düşüşe geçeceğinin sinyallerini alıyoruz” şeklinde konuştu.