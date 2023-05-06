Konyaspor Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nde küme düştü

haftasında Konyaspor Basketbol'u 100-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından Konyaspor ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Galatasaray: Daron Russell 29, Angelo Caloiaro 16, Dylan Ennis 14, Sadık Emir Kabaca 13, Dusan Ristic 12, Tyrus Mcgee 9, Muhaymin Mustafa 7, Mahir Ağva, Ege Tan Yıldızoğlu

Başantrenör: Andreas Pistiolis

Konyaspor: Rasheed Sulaimon 21, Alex Perez 17, Jarell Eddie 16, Roko Badzim 14, Ramazan Tekin 11, Gavin Schilling 9, Erkin Şenel, Mert Gizir, Hasan Efe Uzun, Kristijan Nikolov

Başantrenör: Can Sevim

1. Periyot: 25-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 53-41 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 78-64 (Galatasaray lehine)

5. faulle çıkan: Jarell Eddie, Alex Perez (Konyaspor)