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Konyaspor Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nde küme düştü

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28.

haftasında Konyaspor Basketbol'u 100-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından Konyaspor ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar


Galatasaray: Daron Russell 29, Angelo Caloiaro 16, Dylan Ennis 14, Sadık Emir Kabaca 13, Dusan Ristic 12, Tyrus Mcgee 9, Muhaymin Mustafa 7, Mahir Ağva, Ege Tan Yıldızoğlu


Başantrenör: Andreas Pistiolis


Konyaspor: Rasheed Sulaimon 21, Alex Perez 17, Jarell Eddie 16, Roko Badzim 14, Ramazan Tekin 11, Gavin Schilling 9, Erkin Şenel, Mert Gizir, Hasan Efe Uzun, Kristijan Nikolov


Başantrenör: Can Sevim


1. Periyot: 25-16 (Galatasaray lehine)


Devre: 53-41 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 78-64 (Galatasaray lehine)


5. faulle çıkan: Jarell Eddie, Alex Perez (Konyaspor)

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