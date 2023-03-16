Konyaspor ile Galatasaray 44. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda mücadele edeceği Konyaspor ile ligde 44. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 31'e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 60 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

44. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 4 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 82 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

17 maçtır kazanıyor

Galatasaray'ın 14'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, 25. haftada evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, Süper Lig'deki galibiyet serisini 14'e maça çıkardı ve lig tarihindeki en uzun galibiyet serisine sahip oldu.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda bu sezon 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puan topladı. Aslan 27 kez gol sevinci yaşarken, 5 kez de kalesinde gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak oynadığı Giresunspor maçından 4-0 galip ayrıldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecekti fakat ligden çekilmesinden dolayı müsabaka sarı-kırmızılıların lehine hükmen 3-0 tescil edildi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada ağlarında 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, ayrıca bu sezon ligde 10 maçta da kalesini gole kapadı.

Victor Nelsson cezalı

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 1 futbolcunun sarı kart cezası bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Konya müsabakasında görev alamayacak.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada İstanbul'da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.