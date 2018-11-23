Konyaspor'un Galatasaray galibiyeti hasreti 24 maça çıktı

Süper Lig'de en son 13 Eylül 2003 yılında Konyaspor'a yenilen Galatasaray, bu hafta oynanan maçta da rakibine yenilmedi ve seriyi 24 karşılaşmaya çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü. Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla alsan bu galibiyetle seriyi 24 maça çıkardı. Geride kalan 24 müsabakada sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı.