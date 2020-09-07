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Konyaspor'un genç kalecisi hayatını kaybetti

Konyaspor’un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.

Konyaspor'un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.


Konyaspor'un 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, Tekbaş'ın Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.


Açıklamada, "19 yaş altı takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

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