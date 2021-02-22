Köpeği kurtarmak isterken arabanın altında kalan minik Kerim'in yaşam mücadelesi sürüyor

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda köpeği kurtarmak isterken arabanın çarptığı 8 yaşındaki Kerim Doğan'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. Baba Asım Doğan, “Köprünün oradan geçerken, arkadaşıyla bir köpeğe takılıyor. Köpeğin arkasından koştuğu zaman vuruyor. Durumu tehlikeli deniyor. Yoğun bakımda” dedi.

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde dün 15.30 sıralarında meydana gelen olayda yola çıkan köpeğini kurtarmak isteyen 8 yaşındaki Kerim Doğan'a otomobil çarpmıştı. Kazada küçük çocuk ağır şekilde yaralanırken, sürücü olay yerinen kaçmıştı. Gözaltına alınan sürücü M.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazanın ardından Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırılan minik Kerim'in yaşam mücadelesi devam ediyor. Yoğun bakımdaki çocuğun durumu ile ilgili bilgi veren baba Asım Doğan, "Köprünün oradan geçerken, arkadaşıyla bir köpeğe takılıyor. Karşıya köpeği ile beraber geçmişti. Köpeğin arkasından koştuğu zaman vuruyor. Durumu tehlikeli deniyor. Yoğun bakımda” dedi.