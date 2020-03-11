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Kopenhag, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Kopenhag, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.


Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Stale Solbakken yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Danimarka ekibi, idmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.


Ayrıca Kopenhag idmanını Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson ile oğlu Noah da ziyaret etti.

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