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Köprü trafiği virüs öncesi günlerine döndü

Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirleri unutan vatandaşlar yollara dökülürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kilometrelerce trafik oluştu.

Anadolu yakası istikametinde oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.


Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yapılan evde kal çağrılarını unutan vatandaşlar, İstanbul yollarında trafikte virüs öncesi günlerindeki gibi yoğunluğa yol açtı.


Havanın ısınmasını da fırsat bilen İstanbullular araçlarıyla kendilerini dışarı arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası istikametinde virüs öncesi günleri aratmayan trafik oluştu. Köprü girişinde kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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