İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köprübaşı Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e ziyaret

Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op.

Dr. Altınok Öz'ü ziyaret etti.



Kartal Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Köprübaşı Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek üyelerinin yanı sıra, Karyapsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yüksel ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tirgil de hazır bulundu. Dernek Başkanı Osman Karamehmetoğlu, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok Öz'e teşekkür ederek ilçede devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Altınok Öz ise ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.