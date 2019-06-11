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Köprüde yaşanan hareketli dakikalar sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde polis şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü polisten kaçmak için gaza basınca, polis aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıs kıskıvrak yakalanırken olay sebebiyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre polis ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak gaza bastı. Polis, kaçmaya çalışan aracın lastiklerine birkaç el ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Yaşanan kısa süreli kovalamaca nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.


Köprüdeki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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