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Köprüdeki intihar teşebbüsü havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminden dolayı köprüde trafik kilitlendi. İntihar teşebbüsü drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan şahsın silahlı olduğu öğrenildi.


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi yol kenarındaki korkuluklara gelerek intihar teşebbüsünde bulundu. Şahsı fark eden vatandaşlar, durum polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. İntihar teşebbüsünden dolayı köprüde trafik kilitlendi. Şahsın silahlı olduğu öğrenildi . Öte yandan, köprüde yaşanan intihar teşebbüsü drone ile havadan görüntülendi.

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