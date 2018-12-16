Köprüden atladı, yaralı halde kurtarıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir vatandaş, deniz polisi tarafından yaralı halde kurtarıldı. 25 yaşlarında olduğu öğrenilen şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Üsküdar'da bir şahsın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladığı ihbarını alan polis harekete geçti. Köprüye taksiyle gelen 25 yaşındaki İ.Ç., Anadolu yakasından Avrupa'ya seyir halindeyken köprü üzerinde aniden taksiden inerek köprüden aşağı atladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yaralı halde sudan çıkarılan şahsa ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sahil güvenlik teknesinde yapıldı. Bu sırada vatandaşlar da olayı merakla izledi. Yaralı olduğu öğrenilen İ.Ç., Beylerbeyi sahilinden sedyeyle ambulansa taşınarak İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sırasında sahilde balık tuttuğunu belirten Mehmet Aslan isimli vatandaş, “Köprüde çok sayıda polis aracı vardı. Adamın kendini aşağı attığını gördüm. Polis ve sahil güvenlik kurtarıp burada karaya çıkardı. Sonra ambulansa bindirildi” dedi.