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Köprüler epilepsi farkındalığı için mor oldu

İstanbul’un sembol yapıları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Dünya Epilepsi Günü kapsamında mor ışıkla aydınlatıldı.

İstanbul'un sembol yapıları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Dünya Epilepsi Günü kapsamında mor ışıkla aydınlatıldı.


Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma'nın da katkılarıyla 3'üncüsü düzenlenen ''Epilepsi İçin Bak'' toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da ulaşımın kalbi köprüler mor ışıkla aydınlatıldı. 11 Şubat Pazartesi gününe denk gelen Dünya Epilepsi Günü için 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri epilepsinin tüm dünyada kabul gören rengi mor ışığa büründü.

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