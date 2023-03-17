Kore gazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu

İstanbul'da yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Temel Arslantaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu. Çocukları Temel dedeyi Ankara'ya götürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini sağladı.

Geçtiğimiz günlerde İHA'nın yapmış olduğu “Kore gazisi Temel dedenin tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek” haberi sonrası Temel dedenin dileği yerine getirildi. Çocukları, Kore Gazisi Temel Arslantaş'ı dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Temel dedeye, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.

“Asker selamı ile karşıladı”

Grup toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Temel dede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı. Yanında getirdiği tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye eden Temel Dede, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek “Seni gördüğüme sevindim, Allah sana sağlık versin” dedi.

Gerçekleşen görüşme sonrasında mutluluğu gözlerine yansıyan Temel dede, “Her namazdan sonra dua ediyorum. Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu. Bahçeli'ye de selam söylesin” dedi.