Körfez ülkelerinden Türkiye'ye turist yağacak

2020 ve 2021 yılında yaşanan pandemi sebebiyle turizm açısından bir durgunluk yaşanırken yeni yılla beraber Türkiye'ye 45 milyon turistin gelmesi ve gelen bu turistlerden 35 milyar dolar turizm geliri getirmesi bekleniyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan ılımlı havanın bu yıl Türkiye'ye gelecek olan turist sayısını büyük ölçüde arttıracağını ve Körfez ülkelerde faaliyet gösteren tur şirketlerine başvuran turistlerin ilk tercihinin Türkiye olduğunu söyledi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh İstanbuli, bu yıl özellikle Körfez ülkelerinden Türkiye'ye turist akının olacağını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki buzlar eridi ve Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren turizm şirketleri başta; İstanbul, Antalya ve Trabzon olmak üzere ülkemizdeki birçok otele rezervasyon yapmaya başladı. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistler, genellikle bireysel tatil tercih ediyor. Körfez ülkelerinden gelen turistler, Avrupa ülkelerinden gelen turistler gibi her şey dahil sistemini dahil olmadan tatillerini geçiriyorlar. Bu da ülkemize daha fazla paranın gireceği anlamına geliyor. Körfez ülkelerinden en fazla turist, yaz aylarında ülkemize gelmeye başlayacak ve bu yıl boyunca devam edecek” dedi.