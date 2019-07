Körfez'de Expo ve Dünya Kupası bereketi Türk inşaatçıları bekliyor

42,5 milyar dolarlık projelerin hayata geçirilmesi planlanan Dubai'de düzenlenecek BIG 5 Dubai, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da düzenlenen BIG 5 Qatar ve Rusya'nın ve bölgenin en büyük yapı fuarı olan Mosbuild Fuarları, pastadan pay almak şirketler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı fuar organizasyonu yetki belgesi ile Paris'ten Dubai'ye Johannesburg'dan Moskova'ya, Cakarta'dan Addis Ababa'ya kadar Türk ihracatçılarıiçin önemli olan dünyanın birçok merkezinde yılda ortalama 30 fuar düzenleyen Expotim&Ladin Grubu, yılın ikinci yarısında inşaat ve yapı sektöründe bütün dünyanın gözünü diktiği üç fuara hazırlanıyor.

Bu fuarlardan ilki bu yıl 25-28 Kasım'da 40'ıncı kez kapılarını açacak olan The BIG 5 Show Dubai Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı. Türk inşaat firmaları için bölgenin en seçkin inşaat platformu olarak görülen ve birçok Türk firmasının Ortadoğu'dan aldığı sipariş kapasitesini doldurdukları bu fuara, milli katılımı Expotim&Ladin Grubu koordine ediyor. Geçen yıl fuara katılan 250'den fazla Türk firması, dünyanın 134 farklı ülkesinden gelen 70 bin profesyonel ziyaretçi ile buluştu. Türkiye bu fuarda ilk kez İtalya'yı da geride bırakarak, fuara en geniş katılım sağlayan ikinci ülke oldu. Bu yıl ise fuara ilgi oldukça fazla.

BIG 5 Show Dubai, 2,5 trilyon dolarlık pazarın merkezinde

The BIG 5 Show Dubai, yer bulmanın giderek zorlaştığı bir fuar haline geldi. 2018 yılında fuara 60 ülkeden 2 bin 248 firma katıldı ve fuar 110 bin metrekare gibi çok büyük bir alanda gerçekleştirildi. Şu anda Dubai'nin merkezinde bulunduğu Körfez Bölgesi'nde yapımı planlanan inşaat projelerinin toplam değeri 2,5 trilyon dolar. Petrol ve doğal gaz ihracatçısı zengin ülkelerin olduğu Körfez bölgesi, inşaat sektörü için çok önemli iş fırsatları sunuyor. Afrika ve Asya'dan gelen ciddi alıcıların tercihi de her zaman The BIG 5 Show Dubai oluyor.

Expo, fuara ilgiyi daha artırıyor

Ayrıca, fuara bu yıl ayrı bir boyut katan bir başka konu ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşecek olan Expo 2020 Dubai. 190 ülkenin katılacağı bu organizasyon, bugüne kadar Arap dünyasında gerçekleşecek olan en büyük organizasyon olarak lanse ediliyor ve bu büyük etkinliği destekleyecek birçok inşaat ve altyapı projesi geliştiriliyor. İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü için çok önemli ihracat fırsatı anlamına gelen bu organizasyonu destekleyecek projelerin toplam değeri ise 42,5 milyar dolar. 25-28 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan The BIG 5 Show Dubai fuarı, Expo 2020 öncesi son yapı fuarı olacak ve Expo 2020'de pay sahibi birçok uluslararası inşaat firmasının yetkilileri de bu fuarda yer alacak.

Türkiye, Katar'ın en önemli partneri oldu

Yapı ve inşaat sektörü için kritik öneme sahip ikinci fuar, yine Körfez'in önemli ülkelerinden olan Katar'da düzenlenecek olan The BIG 5 ConstructQatar Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı.

Katar kişi başına düşen 130 bin dolarlık gelir ile dünyanın en zengin ülkesi. Diğer körfez ülkeleri gibi, Katar da petrol bağımlı ticari yapısını farklı sektörlerle çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Bu sektörlerin en başında yine yapı ve inşaat sektörü geliyor. Ülkede birçok mega proje hayata geçiriliyor. Şu an çevre ülkeleri ile ilişkileri gerileyen Katar, mevcut siyasi ortamda Türkiye ile yakınlaşıyor. Türkiye'nin neredeyse Katar'da tek pazar haline gelmesi, ticari olarak yeni iş ortaklıkları, daha güçlü ticari bağlar ve sayısız işbirliği imkânı oluşturuyor. Türkiye geçen yıl Katar'a sadece yapı malzemeleri sektöründe 260 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirmiş olması da bunun bir göstergesi.

Dünya kupası için 220 milyar dolar harcayacak

Ayrıca; 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olması da Katar'da inşaat ve altyapı piyasasını canlandıran ayrı bir etken. Dünya Kupası projeleri kapsamında haftada 500 milyon dolar harcama yapan Katar'da inşaat ve altyapı piyasası şu anda en hareketli günlerini yaşıyor. Ülke tanıtımı için de çok önemli olan bu uluslararası turnuvaya kadar Katar'ın ayırdığı bütçe ise 220 milyar dolar.

Expotim & Ladin Grubu; düzenlendiği ülkelerin en büyük ve en geniş katılımlı fuarları olmayı başaran ve Dubai'den sonra en büyük ikinci yapı fuarı olmaya aday The BIG 5 ConstructQatar Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı'nın da Türkiye milli katılımını organize ediyor. 23-25 Eylül'de ikinci kez düzenlenecek fuara geçen yıl 34 Türk firması katılmıştı. Bu yıl ise yoğun ilgi sebebiyle, geçen yılki katılımın çok üstüne çıkılacağı öngörülüyor.

Doğu Avrupa için olduğu kadar, Orta Asya içinde etkili bir organizasyon

Rusya'nın ve bölgenin en büyük yapı fuarı ise, 31 - 3 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan Moskova Mosbuild Fuarı.

2019 yılında önemli bir girişim olarak nitelendirdikleri Moskova Mosbuild Fuarı'nda başarılı bir milli katılım organizasyonu ile fuarda Türkiye'nin temsiline önemli destek sağladıklarından söz eden Çağatay Erşahin, “T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Mosbuild Yapı ve İç Dekorasyon Fuarı, bu yıl 65 ülkeden 77,000+ ziyaretçiyi 1,200 katılımcı ile buluşturdu. Ülkemizden 45 firmanın katıldığı fuar, Doğu Avrupa için olduğu kadar, Orta Asya için de etkili bir organizasyon. Fuara, irili ufaklı özerk devletleri ve en uzak bölgeleri de dâhil olmak üzere Rusya'nın 82 farklı bölgesinden ziyaretçi katılmakta. Milli katılım kapsamındaki sektörler dâhilinde organize edilecek daha geniş bir Türkiye pavilyonu ile ihracatçı firmalarımızın Rusya pazarındaki etkinliğini Mosbuild Fuarı sayesinde bir hayli arttırdık, arttıracağız” dedi.

“Doğru zamanda doğru fuarlarda olmak önemli”

Düzenlediği yurt dışı fuarları ile bir yandan ihracatçıları doğru pazarlara taşıdıklarını bir yandan da Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunduklarını belirten Expotim&Ladin Grubu Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin, “Expotim & Ladin Grubu olarak kurulduğumuz 2003 yılından itibaren bizim tek bir amacımız var: Türkiye'nin ihracatını artırmak. Türkiye'nin cesur üreticilerini doğru pazarlara taşımak ve yeni müşterilerle pazar paylarını artırmalarını sağlamak. Bu suretle Türkiye için önemi yüksek olan pazarlarda düzenlediğimiz prestijli milli katılımlar ve ana organizatörlüğünü üstlendiğimiz fuarlarımızla ülkemizin ihracatına hem katkı sağlıyor hem de yön veriyoruz. Expotim ve Ladin olarak iki şirketimizle birlikte bugüne kadar 14 binden fazla katılımcı firmamızla, 44 ülkede 400'den fazla fuar organizasyonu düzenleyerek, 330 bin metrekareden fazla fuar alanı satışı gerçekleştirdik. Doğru zamanda doğru fuarlarda olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gerek BIG 5 Dubai ve gerekse BIG 5 Qatar'ın Türk yapı ve inşaat sektörü için doğru fuarlar olduğu kanaatindeyiz. Ve yine herkes doğru zamanın bugün olduğunu çok iyi biliyor” diyerek sözlerine son verdi.