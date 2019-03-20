Korkmaz Karaca'nın Hasip Kaplan'a cevabı sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın, Hasip Kaplan'a verdiği cevap sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşıma verdiği cevap ile gündem oldu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, bir televizyon programında "Ben HDP'lileri terörist olarak görmüyorum. Onların topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum” sözlerine HDP'li Kaplan, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş, seni öyle bir rehabilite ederiz ki feleğin şaşar. Aklın tavana vurur" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Kaplan'ın o sözlerine bir cevap da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'dan geldi. Karaca, sosyal medyadan verdiği cevapta “PKK- Zillet ortakları birbirine şimdiden düştü. PKK'lı Hasip, Mansur'a posta koyuyor. Rezillik başladı. Allah Ankara'yı bu rezillerden korusun. Gerçeği Gör Ankara” sözlerini sarf ettiği tweet sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar, MilliadamKorkmazKaraca etiketiyle konuya yorum getirdiler.