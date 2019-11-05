Yayınevleri, korku ve gerilimi, çocuklara güldürerek okutuyor.

Yayın dünyasında kendisine saygın, ağırlıklı ve etkin bir yer edinmek üzere yola çıkan ve adını “çocuk” ve “kitap” sözcüklerinin ilk hecesinden alan Çoki Yayıncılık, kitap fuarında 3.Salon - 3102C standında kitapseverlerle buluşuyor. Yayınevi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere seslenmeyi hedefliyor. Edebiyatın yazınsal türleri içinde yer alan masal, öykü, şiir, fabl, roman türlerinin yanı sıra eğitim, sofroloji, bilim, çevre, ekoloji, doğa, mitoloji, tarih, felsefe ve psikoloji konulu kitaplar okurlarına tanıtılıyor.

Yalnızca kitaplarda değil, çizgi roman, film, bilgisayar oyunları gibi görsel alanlarda da okurla buluşan bu farklı konulu eserlerin en büyük tüketicileri ise çocuklar. Söz konusu eserler bir tutku, tiryakilik gibi okuru sarar ve onu, nitelikli eserlerden ve özellikle edebiyattan uzaklaştırır. Bu durumun bilincinde olan Batılı yayıncılar; bu konuları yasaklarla engellemek yerine bu tür yayınları, gülmece ağırlıklı kitaplara dönüştürerek yenmeye ve okura gerçek dışı romanlar sunmaya çalışıyor. Bu farkındalıkla da Çoki, bu tür çalışmaları yasaklarla engellemek yerine, okurlarını polisiye ve korku, türünde; zombileri, komik dedektifleri konu alan gülmece ağırlıklı kitaplarla tanıştırmayı amaçlıyor.