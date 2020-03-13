İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona riskine karşı evinden çıkmak istemeyenlere online hizmet imkanı

Büyükçekmece Belediyesi, korana virüs gibi salgın tehditlerine karşı vatandaşın belediyeye gelmeden online işlemler yapabilmesine imkan sağlıyor.

Belediye çalışanları da web tabanlı otomasyon uygulaması sayesinde evden online çalışarak vatandaşa hizmet verebiliyor.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, evinden çıkmak istemeyen vatandaşların belediyeye gelmeden online işlem yapabilmelerine imkan sağlayan uygulamasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca diğer iletişim kanalları (Kurum hattı 444 0 340, WhatsApp, canlı destek ve sosyal medya) ile her türlü talep şikayet bilgi ve ihtiyacı Çözüm Masası ekiplerince 7/24 karşılanabiliyor.



Online olarak yapılabilecek işler


Büyükçekmece Belediyesinin E - Belediye sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek işler şu şekilde:


"Emlak beyanı (Alım işlemlerinde online beyanname başvurusu, satış işlemlerinde tapu sistemi üzerinden online olarak rayiç sorgulama işlemleri ile gerçekleştirebilmektedir), çevre temizlik beyanı (Tüm iş yerlerinin online beyanname işlemleri gerçekleştirilebilmektedir), ilan reklam beyanı, borç sorgulama ve ödeme, imar durumu, tahsilat işlemleri sorgulama ve makbuz dökümü, istek ve şikayet başvurusu, ruhsat sorgulama."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.