Korona riskine karşı evinden çıkmak istemeyenlere online hizmet imkanı

Belediye çalışanları da web tabanlı otomasyon uygulaması sayesinde evden online çalışarak vatandaşa hizmet verebiliyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, evinden çıkmak istemeyen vatandaşların belediyeye gelmeden online işlem yapabilmelerine imkan sağlayan uygulamasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca diğer iletişim kanalları (Kurum hattı 444 0 340, WhatsApp, canlı destek ve sosyal medya) ile her türlü talep şikayet bilgi ve ihtiyacı Çözüm Masası ekiplerince 7/24 karşılanabiliyor.

Online olarak yapılabilecek işler

Büyükçekmece Belediyesinin E - Belediye sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek işler şu şekilde:

"Emlak beyanı (Alım işlemlerinde online beyanname başvurusu, satış işlemlerinde tapu sistemi üzerinden online olarak rayiç sorgulama işlemleri ile gerçekleştirebilmektedir), çevre temizlik beyanı (Tüm iş yerlerinin online beyanname işlemleri gerçekleştirilebilmektedir), ilan reklam beyanı, borç sorgulama ve ödeme, imar durumu, tahsilat işlemleri sorgulama ve makbuz dökümü, istek ve şikayet başvurusu, ruhsat sorgulama."