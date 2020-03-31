Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi

Ataşehir'de sessiz kalan gökdelen ve sokaklar havadan görüntülendi.

Korona virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının Türkiye'nin genelinde de görülmesinin ardından bir takım önlemler alındı. Sokağa çıkmama çağrısında bulunulurken, çoğu işletme de kepenk kapattı. İnsanların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı. Araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler havadan görüntülendi. Ataşehir'de her zaman kalabalık olan gökdelen ve sokaklar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde gökdelenlerin çevresinde ise sadece birkaç araba görüldü.