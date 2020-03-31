İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi

Korona virüs salgını ile sokak ve gökdelenler sessizliğe büründü.

Ataşehir'de sessiz kalan gökdelen ve sokaklar havadan görüntülendi.


Korona virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının Türkiye'nin genelinde de görülmesinin ardından bir takım önlemler alındı. Sokağa çıkmama çağrısında bulunulurken, çoğu işletme de kepenk kapattı. İnsanların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı. Araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler havadan görüntülendi. Ataşehir'de her zaman kalabalık olan gökdelen ve sokaklar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde gökdelenlerin çevresinde ise sadece birkaç araba görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.