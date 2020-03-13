Korona virüs, Alman ekibi Nürnberg'i de vurdu!

Nürnberg'de Fenerbahçe'den kiralık olarak oynayan Michael Frey de bulunuyor.

Dünyanın birçok yerindeki spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen korona virüs, çok sayıda spor insanında da görülmeye başladı. Bu bağlamda Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, futbolculara ve teknik ekibe yapılan virüs testleri sonucunda en az bir kişinin hastalığa yakalandığını, diğer testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığını açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in de kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı da ifade etti.