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Korona virüs endişesi yaşayan vatandaşa online terapi hizmeti

Büyükçekmece Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle kaygılanan ve panik yaşayan vatandaşlara telefonla terapi hizmeti veriyor.


Korona virüsü salgınına karşı Aile Danışma Merkezi (BADEM) bireysel terapi hizmetleri online olarak devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü uzman psikologları, REVE Chat uygulaması aracılığıyla kaygı ve panik bozukluğu yaşayan vatandaşlarla iletişim kurarak terapi uyguluyor. Belediye sağlık ekipleri, ayrıca belediye personeli ve belediye hizmet binasına gelmek zorunda kalan vatandaşların ateş ölçer cihazı ile ateşini ölçüyor. Durumları şüpheli görülenler tedbir amaçlı en yakın sağlık merkezine yönlendiriliyor.



“Kimse paniğe kapılmasın”


Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Vatandaşlarımız virüs nedeniyle psikolojik olarak da etkilenmiş durumdalar. Endişe, kaygı ve korku duyan vatandaşlarımızın yanındayız. Uzman psikologlarımız haftanın 7 günü online terapi hizmeti vermektedir. Vatandaşlarımızın tek yapması gereken şey belediyeyi aramaktır. Kimse paniğe kapılmasın. Elimizdeki tüm imkanları değerlendiriyoruz” dedi.

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