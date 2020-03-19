Korona virüs hamileleri de etkiliyor

Dünyadan sonra Türkiye'de de görülen Korona virüsü vakalarıyla birlikte bebek sahibi olmayı bekleyen ailelerin soru işaretleri de arttı. Hamilelik sürecinde ortaya çıkan fizyolojik ve immünolojik değişiklikler hamileleri virüs enfeksiyonlarına daha açık hale getiriyor ve bu hassasiyetten dolayı ölüm riski toplumun normal bireylerine göre daha yüksek olabiliyor.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Korona virüsten etkilenen hamile bir annenin virüsü bebeğe bulaştırıp bulaştırmayacağı konusunda, "Virüs tüm dünya için henüz çok yeni olduğu için hala pek çok konuda gizemini korumaya devam ediyor. Hamilelikte virüsün bebeğe geçip geçmediğiyle ilgili de henüz net bir bilgi yok. Ancak hastalanmış gebelerin amniyon sıvılarında ve anne sütünde virüse şimdilik rastlanmamıştır. Hastalığın en sık görüldüğü ülke olan Çin'de yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen güncel bilgiler ışığında Korona virüs enfeksiyonunun anne karnında bebeğe geçmediği kabul ediliyor. Daha önceki salgınlarda da doğrudan bebeğe geçiş gösterilememiştir" dedi.

Virüsün doğumdan hemen sonra bulaşma yolu ile bebeğe geçebileceğinin altını çizen Kavak, "Virüsün 14 günlük kuluçka süresi de düşünülerek yeni doğum yapmış annelerin bu süreyi de göz önüne alarak gereken önlemleri alması gerekir" dedi.

Korona virüsün anne sütünden bebeğe geçmeyeceğini kaydeden Kavak, "Korona virüsü ilk görüldüğü dönemlerde bebekler annelerinden ayrılıp, anne sütü verilmemişti. Ancak güncel çalışmalar gösteriyor ki anne sütü ile bulaşma söz konusu değildir. Şuan bütün dünyada kabul gören görüş anne ile bebeğin ayrılmaması, bebeklerin anne sütü alımına devam etmesi yönündedir. Anne sütünün bağışıklık güçlendirici etkisi ve anne bebek arasındaki bağlanma süreçleri de son derece önemli faktörlerdir. Anne de herhangi bir hastalık şüphesi varsa bulaş konusunda gerekli hijyen önlemlerini alarak bebeğini emzirmeye devam edebilir" dedi.

Doğum yapılan hastanedeki olası bir Korona virüs vakasının anneye ya da bebeğe bulaşıp bulaşmayacağı konusunda ise Kavak, "Hastanelerde doğumun gerçekleştiği doğumhaneler ve daha sonrasında gerek bebek odaları gerekse anne ve bebeğin doğum sonrasında bulunacakları odalar zaten rutinde en hassas davranılan ve korunan alanlardır. Salgın hastalıklarda bulaşma riski hastane ortamında daha yüksek olsa da olası vakalar ile doğum yapan anne ve bebeğinin temas etmesi çok düşük bir ihtimaldir. Şüpheli enfeksiyonu olan hastalar hastaneye gelirken maske takmalı, asansör gibi toplu alanları kullanmamalılar. Tedavi edilirken de gerekirse tek kişilik odalarda özel maske, giysi ve donanımlarla izole halde tedavi edilmeliler" dedi.