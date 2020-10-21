Korona virüs ile mücadelede Kartal Belediyesi farkı

Yeni Tip Korona virüsün (Covid-19) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesi ile birlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatlarıyla etkin bir mücadele dönemi başlatan Kartal Belediyesi, Mart ayından bu yana ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarla takdir topluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak ve belli aralıklarla, halkın en çok kullandığı alanlarda, toplu ulaşım araçları ve duraklarında, taksiler, kamu kurumları, camiler, okullar, hastaneler, sağlık ocakları, aile sağlık merkezleri, eczaneler, marketler, çöp konteynerleri, berber ve kuaförler, kafeler ve kıraathaneler, spor tesisleri ve parklarda gerçekleştirdiği dezenfekte işlemleri ile 5 milyon metrekareyi aşkın kapalı alanda hijyen çalışması yürüten Kartal Belediyesi, iş hayatından sosyal hayata vatandaşların Covid-19 tedbirleri kapsamında hareket etmesi için olağanüstü önlemler almaya devam ediyor.

Kartal Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği

Hastalığa yakalanmamak için kullanımı tavsiye edilen hijyen ürünlerinin sağlığa uygun olması ve fahiş fiyatlarla satılmaması için Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçe genelindeki işletmelerde sık sık denetimler yapılarak, virüs fırsatçılığına geçit verilmiyor. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamaları ve evde kalma süreci nedeniyle sıkıntılı dönemlerden geçen ilçe esnafını rahatlatacak uygulama da yine Kartal Belediyesi'nden geldi. Kartal Belediyesi, geçtiğimiz aylarda esnafa destek olmak amacıyla kira bedeli ve işgaliye bedeli ödemek zorunda olan işletmecilerden bedel alınmayacağını duyurdu.

Sağlık çalışanları da unutulmadı

Salgında en ön saflarda canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarını da unutmayan Kartal Belediyesi, gıda kolisi ve hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirerek sağlık çalışanlarına destek oldu. Benzer destekler kuaför ve berberlere, mahalle muhtarlarına ve esnaf odalarına da yapıldı. Spor kulüplerine kızılötesi termometreler verilirken, semt pazarlarına sıkı denetimler getirildi. Virüsün bulaşma riskini en aza indirgemek amacı ile vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı, pazar girişlerine dezenfektan ünitesi yerleştirildi.

Bu süreçte sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara kişisel temizlik ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıtan Kartal Belediyesi, evde sağlık ve hasta nakil hizmetlerine de devam etti. Çalışmalar, Vefa Sosyal Destek ekibi ile işbirliği içinde yürütüldü. Maddi durumu yetersiz vatandaşlara yönelik destek amaçlı sosyal yardım ücretleri, adreslerine götürülerek dağıtıldı, ekmek servisi ile vatandaşların evlerinden çıkmadan ekmeklerini alabilmesi sağlandı. Maddi durumu elverişsiz vatandaşlara yardım amaçlı marketlere dayanışma askıları yerleştirildi. Ramazan Bayramı'nda 20 bin adet gıda kolisi dağıtıldı.

Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara belirli günlerde verilen sokağa çıkma izninde Kartal Belediyesi vatandaşlara hijyen kiti ve su dağıtımında bulundu, öncesinde vatandaşların hava almak için kullanacağı parklar da sıkı bir dezenfekte sürecinden geçirildi. Sokağa çıkma yasakları ve “evde kal” çağrıları nedeniyle yalnız kalan sokak hayvanlarını da unutmayan Kartal Belediyesi, düzenli olarak besleme faaliyetleri yürüttü.

Kültür, sanat, eğitim de unutulmadı

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü öğretmenleri tarafından 3-4-5 ve 6 yaş grubu öğrenciler için; içerisinde müzik, spor aktiviteleri, bilimsel deneyler, kavramlar, resim, hikâye, parmak oyunları, şarkılar ve eğlenceli oyunların yer aldığı videolar hazırlandı. Özel günlerde yapılan kutlama programları ile evde kalan vatandaşların eğlenmesi sağlanırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli günler, organize edilen çeşitli eğlencelerle, bando otobüsü ile verilen konserlerle ve online yarışmalarla kutlandı. Sosyal medya üzerinden kültür ve sanat etkinlikleri yayınlanarak “Arabalı Sinema Günleri” ile vatandaşlara nostalji yaşatıldı. Pandemi koşullarında oluşan psikolojik destek ihtiyacından yola çıkan Kartal Belediyesi, "Pandemiye Karşı Psikolojik Destek Hattı"nı devreye soktu.

Normalleşme sürecine yenilenerek geçildi

Normalleşme süreci ile birlikte İstanbul genelinde çeşitli önlemler esnetilirken, Kartal Belediyesi Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam etti. Salgının ilk zamanlarında kapatılan camilerin güvenli bir şekilde yeniden açılması için tüm camilerde dezenfekte çalışması yapıldı. Salgından sonra kılınan ilk Cuma namazından sonra vatandaşlara hijyen kitleri dağıtıldı.

Kartal Belediyesi personeline Covid-19 eğitimi verilirken, Kreş Müdürlüğü personeli de testlerden geçirildi. LGS, YKS sınavları öncesi tüm okullar dezenfekte edildi. Sınav öncesi kurulan stantlardan öğrenciler ile velilerine maske ve su desteği sağlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası ilçe genelinde Korona virüs denetimleri sıklaştırıldı. İl Filyasyon Kurulu'na katılım sağlanarak salgın ile ilgili gelinen süreç yakından izlendi. Kartal Belediyesi'ne ait hizmet binalarına girişlerde HES kodu zorunlu hale getirildi. Maske kullanımı ve geri dönüşümü teşvik edecek şekilde atık yağını getiren vatandaşlara ücretsiz maske temininin sağlandığı bir kampanya başlatıldı.

Büyük yatırımlar hayata geçirildi

Özellikle sokağa çıkma yasakları ve evde kal çağrıları ile cadde ve sokakların boşalmasını fırsat bilen Kartal Belediyesi, İBB ve İSKİ ile ortak çalışmalar neticesinde Kartal'ın altyapı sorununu çözecek büyük yatırımları hayata geçirdi. 2 farklı noktadan denize ulaşan 2000 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu ve atık su hatları inşa edilerek 25 yıllık ihmal ortadan kaldırıldı ve ilçenin su baskını sorunları kökten çözüldü.

AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.) ile sözleşme yapılarak aydınlatma direkleri bulunmayan cadde ve sokaklara aydınlatma direkleri monte edildi. Çok sayıda cadde ve sokakta kapsamlı asfaltlama çalışmaları yapılarak kentin yepyeni bir görünüme kavuşması sağlandı.