Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar

İstanbul'da korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamada 4 kişilik Gökdere ailesi evde can sıkıntısıyla müzik yapmaya başladı. 2 yaşındaki Manas'ın çalıp, 6 yaşındaki Mercan'ın şarkı söylediği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Pendik Sanat Akademisi, salgın günlerinde ‘evde kal' çağrılarına uyan Pendikli sanatseverlerin icra ettikleri sanatsal etkinlikleri duyurup paylaşmak için ‘Pendik'te her evde sanat var' adıyla online sanat yarışması düzenledi. Yarışmaya çok sayıda aile katılırken, 4 kişilik Gökdere ailesinin kurduğu müzik grubu büyük ilgi gördü. Ailenin gönderdiği videolar ilgi odağı oldu.

Konservatuvar mezunu baba Murat Gökdere ve eşi Merve Gökdere, 6 yaşındaki kızları Mercan ve 2 yaşındaki oğulları Manas ile evde kamera karşısına geçti. Mercan solistlik yaparken, 2 yaşındaki Manas'ta enstrüman çalarak katkıda bulundu. Renkli anların yaşandığı videolar ise sosyal medyada büyük ilgi çekti. Öte yandan 10 Ocak tarihine kadar sürecek yarışmaya çok sayıda video gönderildi.