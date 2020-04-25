Korona virüs koşullarında online tahkim

Davaların online ortamda görülmesini düzenleyen usul ve kurallarını devreye sokan kurum, salgın koşullarında da tahkim yargısına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Korona virüs sürecinin zorluklarına rağmen online duruşma modeliyle faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı. Korona virüs salgınından dolayı çıkarılan geçici yasal düzenlemeyle adli konulara ilişkin sürelerin durdurulduğunu hatırlatan Akıncı, “Bu doğru bir karardır. Ayrıca merkezimizin faaliyetlerine devam etmesi hem avukatlar hem de vatandaşlar için önemli bir fırsattır” dedi.

Akıncı, dünyada bir ilk olan bu düzenlemelerle duruşmaların ve yargı süreçlerinin devam etmesini sağladıklarını söyledi. Online ortamda görüntülü olarak gerçekleşen duruşmaların dava taraflarına önemli avantajlar sağladığını anlatan Akıncı, “Hakemler ve taraflar hangi uygulamalara aşina iseler ona uygun görüntülü programı kullanabiliyorlar. İlk online duruşmalarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık, hatta hakemler bundan sonraki duruşmaları da online olarak yapacaklarını söylüyorlar” diye konuştu.

Geçtiğimiz ay TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen geçici yasal düzenleme ile adli konulara ilişkin sürelerin durdurulduğunu hatırlatan Akıncı, şu değerlendirmede bulundu;

“Bu süre durdurma kararı gerek vatandaşların gerekse avukatların, yargı camiasının sağlığı ve yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi için çok doğru bir karardır. Adliyelerdeki insan sirkülasyonu düşünüldüğünde salgın ortamında böyle bir yoğunluğun devam etmesi sıkıntıya sebep olurdu. Tahkimde ise uyuşmazlıkları çözerken adliyeye gitmek sözkonusu değildir. Dolayısıyla İstanbul Tahkim Merkezi'nin bu salgın koşullarında faaliyetlerine devam etmesi büyük bir fırsattır. Biz davalarda elimizden gelen tüm desteği ve teknik olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Çevrimiçi duruşmalarımız devam ediyor. Tanık ve bilirkişileri online olarak dinlemek mümkün. Çevrimiçi görüşme ortamında bilirkişiye sorular sorulabilir, tercüman kullanılabilir, hakem duruşmayı kayda alabilir, isterse duruşmayı yazıya dökebilir. Burada normal duruşmada yapılan her şeye izin verilebiliyor”.

Arabuluculuk ile tahkimi birlikte işleten “Med-Arb” modelini hayata geçirmeye yönelik önemli adımlar attığını da hatırlatan Akıncı, bu konuda avukatlarla işbirliği yaptıklarını belirtti. Akıncı, Korona virüs salgını ortamından arabuluculuk süreçlerinin de etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, “Taraflar uyuşmazlık sorunlarını gerek arabuluculuk gerekse tahkim ile ISTAC'da rahatlıkla çözebilirler. Bu kadar kısa zamanda davaların çözüme kavuşması geçmişte hayal dahi edilemezdi. İş dünyasındaki uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü daha verimli bir durum ortaya çıkıyor” diye konuştu.