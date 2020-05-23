İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Opr. Dr. Uğur Ertuğrul son yolculuğuna uğurlandı

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde görev yaparken yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yaparken yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı 59 yaşındaki Opr. Dr. Uğur Ertuğrul geçtiğimiz Mart ayında korona virüse yakalandı. Semptomlarında artış gözlenmesinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan Ertuğrul, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.


Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Opr. Dr. Ertuğrul'un Edirnekapı Mezarlığı'ndaki cenaze törenine eşi ile iki çocuğu, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Opr. Dr. Ertuğrul, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Eşi ve sevenleri göz yaşlarını tutamadı.



“O iyi insan bakışlıydı”


Opr.Dr. Uğur Ertuğrul'un Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden sınıf arkadaşı, “Bir grubumuz var. Arkadaşımız Uğur için öyle güzel bir kelime kullanmış ki. ‘O iyi insan bakışlıydı'. İyi insan bakışıyla bakardı. Hakikaten Uğur bizim çok kıymetliydi. Allah rahmet eylesin. Cerrahpaşa 86 mezunları olarak içimiz yanıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.