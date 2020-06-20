Korona virüs pozitif öğrenciler için LGS'de özel tedbirler alındı

50 itibariyle sona erdi. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavda maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösterildi. Sınava giren korona virüs pozitif öğrenciler, Sağlık Bakanlığının özel araçları ve ambulanslarla evlerinden alınarak sınava girecekleri okula getirildi. Tulum giyen sağlık çalışanlarının kendilerine eşlik ettiği öğrenciler, okulda kendilerine ayrılan farklı bölümde sınava tek başına girdi, ardından tekrar ambuanslarla evlerine bırakıldı.

Korona virüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı Liselere Geçiş Sınavı(LGS) bugün saat 09.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte okullara gelen öğrenciler, maske kuralına özen gösterdi. 8. sınıf öğrencileri okulun içine sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alındı. Öğrencilerin mevcut maskeleri çıkarılarak yeni maske takmaları sağlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde okullarda oturma düzenleri sağlandı. Okulun girişindeki görevliler, maske, eldiven ve siperlik takarak önlemlerini aldı.

Korona virüs pozitif öğrenciler için özel önlemler alındı

2 oturumda gerçekleştirilen sınav saat 12.50 itibariyle sona erdi. Sınavın bitmesiyle öğrenciler okullarından çıkarak kendilerini okulun bahçesinin dışında bekleyen velilerinin yanına gitti. Ayrıca sınava giren korona virüs pozitif öğrenciler için Sağlık Bakanlığı tarafından özel önlemler alındığı görüldü. Korona virüs pozitif olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığının özel araçları ve ambulanslarla evlerinden alınarak sınava girecekleri Kartal Gürbüz Bora İlkokuluna getirildi. Öğrencilere burada tulum giyen sağlık çalışanları da eşlik etti. Öğrenciler okullara teker teker sırayla alındı. Korona virüs pozitif olan öğrencilerin okulda kendilerine ayrılan farklı bölümlerde tek başlarına sınava girdiği ve diğer öğrencilerden farklı giriş ve çıkışları kullandıkları öğrenildi. Sınavın ardından öğrenciler tekrar araç ve ambulanslarla evlerine bırakıldı. Öte yandan, sınav giriş ve çıkışlarında yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.