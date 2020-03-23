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Korona virüs salgınının son bulması için Çamlıca Camii'nde dua sesleri yükseldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonrasında camilerde dua seslerinin yükseleceğini duyurmuştu.

Bugün başlayan uygulama kapsamında, yatsı ezanı okunduktan sonra salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşması için Çamlıca Camii'nde dua sesleri yükseldi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum” ifadelerine yer vermişti.


Bugün başlayan uygulama kapsamında, yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dua sesleri yükseldi. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde de korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi.

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