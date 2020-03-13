Korona virüs spor dünyasını vurdu!

Virüs sebebiyle birçok spor organizasyonu ya iptal ediliyor ya da seyircisiz oynanmasına karar veriliyor. Korona virüsünün etkisini bu şekilde sürdürmesi halinde ise tüm etkinlik ve turnuvaların askıya alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da olumsuz etkiledi. Virüs yüzünden çok sayıda organizasyonun ertelenmesine karar verilirken, bir kısmı da belli bir süre seyircisiz oynanacak.

Türkiye'de tüm branşlarda maçlar seyircisiz

Korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından futbol, basketbol, hentbol ve voleybol gibi takım sporları hakkında da önemli bir karar alındı. Buna göre tüm müsabakalar, 30 Nisan tarihine kadar seyircisiz oynanacak. Takip edilecek gelişmelere göre yeni kararların alınması da gündemde.

A Milli Takım maçlarında taraftar olmayacak

A Milli Futbol Takımı'nın Slovenya ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarına korona virüs tedbirleri kapsamında taraftar alınmayacak.

NBA de ertelendi

Amerikan Basketbol Ligi de (NBA) korona virüsten etkilenen bir başka organizasyon oldu. Bazı basketbolcularda virüs görülmesi sebebiyle NBA'in en az 30 gün süreyle ertelenmesi üzerinde karar kılındı.

Euroleague ve FIBA askıya alındı

Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin mücadele ettiği THY Euroleague'de yönetim, korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. Uluslararası Basketbol Federasyonu da (FIBA), 13 Mart itibariyle tüm organizasyonlar hakkında erteleme kararı verildiğini belirtti.

UEFA ve FIFA turnuvalarına erteleme

UEFA, 14 Mart ile 14 Nisan arasında oynanacak tüm U17 ve U19 turnuvalarının ertelendiğini açıkladı. Ayrıca FIFA da 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin virüs salgınından dolayı ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Formula 1'de karantina

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Melbourne GP öncesi Amerikan takımı Haas'ta 2, İngiliz takımı McLaren'de ise 1 çalışan korona virüs nedeniyle karantina altına alındı. Ayrıca, Çin yarışı ertelendi, Bahreyn GP ise seyirciye kapatıldı.

2020 MotoGP Grand Prix ertelendi

ABD'de 3-5 Nisan'da yapılması planlanan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, korona virüs nedeniyle 13-15 Kasım tarihlerine ertelendi.

Daha önce de 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı Tayland Grand Prix de gene korona virüs nedeniyle ertelenmişti.

Premier Lig'de seyircisiz kararı

İngiltere Premier Lig'de de önemli gelişmeler yaşandı. İngiliz hükümetinin aldığı kararlar kapsamında, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar alındı.

Birçok ligde maçlar durdu

Serie A'da 3 Nisan'a kadar karşılaşmaların oynanmayacağı açıklandı. Fransa Futbol Federasyonu'nun ülkedeki futbol organizasyonlarını süresiz iptal etmesinin ardından, Ligue 1 yönetimi mücadeleler hakkında erteleme kararı verildiğini dile getirdi. Hollanda'da tüm futbol liglerine, korona virüs tehdidi nedeniyle 31 Mart tarihine kadar ara verildi. Portekiz Futbol Federasyonu da ülkedeki bütün liglerin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Belçika'daki tüm futbol maçlarının da 3 Nisan'a kadar durdurulduğu belirtildi. İspanya Futbol Federasyonu, La Liga'nın müsabakaların en az 2 hafta oynanmayacağını, yapılacak değerlendirmeler sonucunda sürenin uzayabileceğini açıkladı. Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde de (MLS) maçlara aynı sebeple 30 günlüğüne ara verildi. Ayrıca Japonya'nın profesyonel futbol ligi J Lig, korona virüsünün yayılma riski nedeniyle 3 hafta boyunca oynanacak tüm maçları erteleme kararına vardı.

Bundesliga'da taraftar yok

Almanya Bundesliga'da ise 14 Mart Cumartesi günü oynanacak Borussia Dortmund - Schalke derbisinin ve 15 Mart Pazar günkü Augsburg - Wolfsburg karşılaşmasının da seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 Mart'ta oynanacak olan Manchester City - Real Madrid ve Juventus - Lyon maçları da korona virüs salgınından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Ayırcı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki bazı maçlar da seyircisiz oynandı. Bu maçlar arasında Sevilla - Roma, PSG - Dortmund ve Barcelona - Napoli, Wolfsburg - Shakthar Donetsk vardı.

NCAA turnuvaları durdu

NCAA, erkekler ve kadınlarda March Madness turnuvalarını iptal etti. 2. Dünya Savaşı sırasında dahi iptal edilmeyen turnuvalar, korona virüs sebebiyle tarihinde ilk kez iptal edildi.

Korona virüs tekvandoyu da vurdu

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren korona virüs nedeniyle faaliyet takviminde değişiklik yaptı. WTE, yaptığı açıklamada kendi bünyesindeki mart, nisan ve mayıs ayında düzenlenecek şampiyonaların ertelendiğini ilan etti.

Avrupa Halter Şampiyonası'na virüs engeli

Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip korona virüs nedeniyle 2 ay ertelendi. Uluslararası Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, 13-21 Haziran'a alındı.

Tenis organizasyonları etkilendi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), tüm tenis organizasyonlarının korona virüs salgınından dolayı 6 haftalığına dondurulduğunu açıkladı.

Uluslararası Judo Federasyonu'ndan 'korona virüs' kararı

Uluslararası Judo Federasdyonu (IJF), olimpiyat yolunda puan kazandıran, maç takviminde 30 Nisan'a kadar yer alan Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix ve Antalya Grand Prix müsabakalarının korona virüsü sebebiyle iptal edildiğini ifade etti.

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in maçları ertelendi

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet'in maçları İtalya'da korona virüs vakalarının artması sebebiyle ileri bir tarihe alındı.

Güreşte dünya ve olimpiyat elemeleri de etkilendi

Budapeşte'de 19-22 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Olimpiyat Elemeleri müsabakalarının ertelenmesinin ardından, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek Dünya Olimpiyat Elemeleri de ileri bir tarihte yapılacak.

Buz Pateni'nde de organizasyonlar iptal

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, düzenlenmesi planlanan sportif faaliyetlerinin ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Golfe de ara

Golfte PGA Tour, European Tour ve LPGA tour organizasyonları iptal edildi.

Çin'deki organizasyonlara gidilmeyecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin'in Wuhan kentinde gerçekleştirilecek olimpik boks elemelerini erteledi. Kadınlar futbolunda da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için gerçekleştirilecek eleme maçlarının Wuhan'da gerçekleşmesi planlanıyordu. Ama virüsün ortaya çıktığı yer olmasından ötürü organizasyon Avustralya Sydney'e alındı. Ayrıca Çin'in basketbol liginde de 1 Şubat'tan itibaren tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelendi.

Afrika'da da önlemler var

Virüsün yayılmasının önlenebilmesi için Fas'taki tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanacağı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de seyircilerin karşılaşmalara alınmaları yasaklandı.

Korona, Rugby maçlarını da vurdu

İtalya ile İrlanda arasında 7 Mart'ta oynanması planlanan Six Nations rugby maçı askıya alındı. 14 Mart'taki İngiltere - İtalya mücadelesi de ertelendi.

EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyat Oyunları tehlikede

Japonya'da Olimpiyat Oyunları'ndan Sorumlu Bakan Seiko Hashimoto, korona virüsü salgının devam etmesi halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2020 yılının son aylarına erteleyebileceklerini açıkladı. UEFA da EURO 2020'nin kaderini belirlemek üzerine bir toplantı gerçekleştirecek. Çıkacak bir karar neticesinde söz konusu futbol organizasyonunun da ertelenmesi söz konusu.