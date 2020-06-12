Korona virüs sürecinde aksayan Tüp bebek tedavileri yeniden başlıyor

Korona virüs pandemisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de anne adaylarını ve tüp bebek yaptıracak olan çiftleri etkiledi. Hastalık bulaşma kaygısı yaşayan anne adayları korona virüs vak'alarının düşüşe geçmesi ile ertelenen tedavilerini alınan önlemler altında yapmaya başlayacak.

Prof.Dr. Faruk Buyru, Korona virüs sürecinde duran tüp bebek tedavilerinin normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Korona virüs sürecinde tedavilerin daha güvenli koşullarda yapılması için 2.5 ay ertelendiğini kaydeden Prof.Dr. Faruk Buyru, “Yumurtalık kapasitesi sınırlı olanlar ve yaş sınırı nedeni ile SGK desteğini kaybedebilecek hastalar bu durumdan olumsuz etkilenmiş olabilirler. Bu süreçte çalışanlarda veya hastalarımızın birinde ortaya çıkabilecek enfeksiyonun gerek embriyoları, gerekse gebe kaldıkları takdirde hastalarımızı ve bebeklerini nasıl etkileyeceğini net olarak bilmediğimiz için ulusal ve uluslararası derneklerin önerileri doğrultusunda yeni hasta kabul etmedik. Tedavide olan hastaların tedavilerini sonlandırdıktan sonra daha güvenli olacağı için embriyo dondurma seçeneği sunduk. Hem çalışanların, hem de tedavideki çiftlerin sağlık güvenliği açısından en doğru olan buydu” dedi.

Bu süreçte tüp bebek tedavisi yapılmadığı gibi, acil olmayan ameliyatların da ertelendiğini kaydeden Buyru, “İhtiyaç olması durumunda hasta yataklarının boş olması ve hastaneye başvuranlara bulaşma riskini en aza indirmek için bu gerekliydi. Tabii ki bu süreçte Covid-19 hastaların izolasyonu, bunlara bakan sağlık personelinin gerek kendilerine gerekse diğer hastalara hastalık bulaşma riskini en aza indirmek için gerekli önlemler alındı. Ancak bugün salgının gerileme sürecinde de bu önlemlerin sürdürülmesi gerekiyor. Karşımızdaki kişilerin hasta veya taşıyıcı olabilme riskine karşı kendimizi korumalıyız, biz de hastalığın herhangi bir şikayet olmamasına rağmen kuluçka döneminde olabileceğimizi düşünüp mutlaka maske kullanarak karşımızdakileri korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Gerekli önlemleri alarak tüp bebek tedavilerine başlıyoruz

Vakalarının azalması ile birlikte tüp bebek tedavilerine başlayacaklarını kaydeden Prof.Dr. Faruk Buyru, “Tedaviye başlamak isteyen hastaların ve çevresindekilerin son 15 gün içinde hastalık belirtisi, yüksek ateş, kan tetkiklerinde bir anormallik olup olmadığına bakıyoruz. Olası riskleri, belirsizlikleri anlatıp onaylarını alarak tedaviye başlıyoruz. Yine embriyo dondurma seçeneğini sunuyoruz. Çalışanlar açısından da gerekli önlemleri alıyoruz. Tüm çalışanlara gerekli testler yapılıyor. Laboratuvar ortamında çalışan sayısını azaltıyoruz. Refakatçi kabul etmiyoruz. Gerek muayenelerde, gerekse laboratuvarda hasta aralarını açarak teması en aza indirmeye çalışıyoruz” dedi.

Aşırı tedirginlik ve kaygı tüp bebek tedavilerini olumsuz etkileyebilir

Pandemi tamamen geçse dahi aynı önlemlerle çalışılmaya alışılması gerektiğini vurgulayan Prof.Dr. Faruk Buyru, “Gerekli önlemler alındıktan sonra çok fazla çekinecek bir şey görmüyoruz. Unutmamalıyız ki aşırı tedirginlik ve kaygı da rahatsız edici bir durum ve gerek hormonlarımızı gerekse gerekse bağışıklığımız üzerinden tedavi sürecine olumsuz etki yapabilir” diye konuştu.

Anne adayı ilk 3 ayda korona virüs geçirirse bebeğe etkisi şu an bilinmiyor

Bu dönemde doğum yapacak anne adaylarının da genel önlemlere uyması gerektiğine dikkat çeken,

Prof.Dr. Faruk Buyru, devamla, “Bu süreçte hastalığa yakalanır mıyım, hastaneye gitmek zorunda kalırsam yatak bulur muyum, bebeğime bir şey olur mu, doğum nasıl gerçekleşecek şeklinde soruları neredeyse tüm gebeler haklı olarak yaşadılar. Zaman içinde bu soruların bir kısmının cevabı netleşse de, halen ilk üç ayda Covid19 enfeksiyonu geçirildiğinde bebeğe bir etkisinin olup olmayacağını net olarak bilmiyoruz. Kan yoluyla bebeğe geçiş olmadığı gösterilmesine rağmen, gebelikte enfeksiyon geçirip doğum yapan annelerin plasentalarında virüse rastlandığı bildirildi. Bu belirsizlikler devam ettiği için anne adaylarına korkmamalarını ama genel önlemlere de olabildiğince dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için düzenli beslenme ve düzenli uyku, maske kullanımı, bulundukları ortamı sık sık havalandırma, açık havada maske kullanarak yürüyüş yapma tüm gebelerin dikkat etmesi gereken önlemler” ifadelerini kullandı.