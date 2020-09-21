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Korona virüs tedavisi biten başkan Bozkurt görevine başladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Korona virüs tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından bugün görevine döndü.


5 Eylül'de yaptırdığı Korona virüs testi pozitif çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, tedavi ve izolasyon sürecini evde geçirmişti. Bozkurt'un, 14 günlük tedavinin ardından yaptırdığı test sonucu negatif çıktı. Başkan Bozkurt, tedavi sürecinin ardından bugün Esenyurt Belediyesi'ne gelerek görevine başladı. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı yapan Bozkurt, “Bu ülkenin bize ihtiyacı var. Biraz daha çalışmaya biraz daha birlik, beraberliğe, ihtiyacı var. O yüzden de çalışmak lazım. O yüzden de dikkatli olmak lazım” diye konuştu.

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