Korona virüs tedbirleri altındaki LGS sınavı sona erdi

50 itibarıyla sona erdi. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavda maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösterildi. Okul önlerinde bekleyen veliler, sınavdan çıkan öğrencileri alkışlayarak destek verdi.

Korona virüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bugün saat 09.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte okullara gelen öğrenciler, maske kuralına özen gösterdi. 8. sınıf öğrencileri okulun içine sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alındı. Öğrencilerin mevcut maskeleri çıkarılarak yeni maske takmaları sağlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde okullarda oturma düzenleri sağlandı. Okulun girişindeki görevliler de maske, eldiven ve siperlik takarak önlemlerini aldı. İki oturumda gerçekleştirilen sınav saat 12.50 itibarıyla sona erdi. Sınavın bitmesiyle öğrenciler, kendilerini okul bahçesinin dışında bekleyen velilerinin yanına gitti. Okul önlerinde bekleyen veliler, sınavdan çıkan öğrencileri alkışlayarak destek verdi. Sınavdan çıkan öğrencilerden bazıları soruların kolay olduğunu söyleyerek, korona virüse karşı alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirttiler.