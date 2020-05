Korona virüs vakalarına giden 112 Acil Servis ekiplerinin bir günü

Ekipler, ihbar geldiği anda dakikalar içerisinde vakanın bulunduğu yere giderek, tüm izalasyon kullarına uyup, hastayı en yakın hastaneye götürüyor. Her hastadan sonra görevliler, kıyafetlerini çıkartıp imha ediyor ve ambulans dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgınında en ön safında 112 Acil Servis ekipleri yer alıyor. Hastalığın ilk günlerinden itibaren gece gündüz çalışan kahramanlar, her gün onlarca korona virüs vakasına gidiyor. Ailelerinden uzakta durmadan çalışan ekipler, adeta zamanla yarışıyor. İhlas Haber Ajansı korona virüs salgınında en önde yer alan bu kahramanların bir gününü kaydetti. 112 Acil Servis ekipleri vaka ihbarı geldiği an koruyucu ekipmanlarını çok hızlı bir şekilde giyerek yola çıkıyor. Dakikalar içerisinde vakanın olduğu eve gelen ekipler ilk olarak evde ki diğer kişilerin ayrı bir bölüme geçmesini istiyor ve hasta kişinin yanına giriyor. Burada hastaya ilk müdahalesini yapan ekipler hastanın genel durumuna bakıyor. Daha sonra evdekileri izalasyon kuralları noktasında uyararak hastayı evinden ambulansa alıyor. En yakında bulunan hastaneye kaldırılan hasta burada korona virüs salgını nedeniyle hazırlanan özel bölüme alınıyor. Gün içerisinde defalarca bu işlemi sürdüren ekipler, her hastadan çıktıklarında kıyafetlerini çıkararak özel poşetlere koyarak imha ediyor ve bir sonraki hasta için ambulans dezenfekte ediliyor. En ön cephede çalışan 112 Acil Servis ekipleri 24 saat boyunca sayısız ihbara gidiyor ve durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Yaşanan bunca yoğunluğa rağmen ekipler her gittikleri hastaya ilk gittikleri ilk hasta da ki özeni göstermeye devam ediyor ve tıpkı kendi ailelerinden biriymiş gibi ilgilenmeye devam ediyorlar.