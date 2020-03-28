İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili’ne gitmeye devam etti.

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, alınan tüm tedbirlere rağmen bu hafta sonu da Caddebostan Sahili'ne gitmeye devam etti. Spor yapmak için evden çıkıp sahile giden vatandaşlardan kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü. Polis ekipleri ise sahildeki vatandaşlara anons yaparak mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor. Fakat bazı vatandaşlar tüm tedbirlere rağmen sokağa çıkamaya devam ediyor. Bu hafta sonu da bazı vatandaşların Caddebostan Sahili'ne gittiği görüldü. Sahile gidenlerden kimisi koşu yaptı, kimisi bisiklet sürdü, kimisi de jimnastik hareketleri yaptı. Sahile gelen polis ekibi ise vatandaşları anons yaparak uyardı. Polis, vatandaşlara yaptığı anonsta mecburi olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.