Korona virüse karşı ozon tedavisi ile bağışıklığınızı güçlendirin

Dr. Ahmet İnanır, ozon tedavisi hakkında bilgi verdi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet İnanır, “Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan ve bunların salgılarından oluşur. Bağışıklık, bu sistemin yapı taşı olan ve lökosit olarak adlandırılan savunma hücrelerin görevidir. Bu hücreler gerek mikroplara saldırarak gerekse onlara karşı bazı toksik maddeler üreterek savaşır. Bu sebeple lökositlerin sayısında veya işlevlerindeki eksikliğe “Bağışıklık yetmezliği” denir. Bu durumda hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. İnsan vücudu çevresinde bulunan bir çok mikrobun saldırısına uğrar ve bu organizmalar vücudumuza girebilmek için uğraş verir. Sağlıklı bir vücut, karşılaştığı hastalık etkenleriyle ve yabancı maddelerle çoğunlukla baş eder. Ama bu savaş için güçlü bir bağışıklık sistemi çok önemlidir. Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsle savaş için de bağışıklık sisteminin güçlü olması kuşkusuz ki çok fazla önemlidir” dedi.

Bağışıklığı güçlendirmek için ozon tedavisinden faydalanılabildiğini ifade eden Dr. İnanır, “Ozon üç oksijen atomundan meydana gelmiş bir moleküldür. Vücuda verildiğinde hemen oksitleyici moleküller olan peroksidlere dönüşür. Peroksidler güçlü oksidan moleküller olduğundan vücut tüm antioksidan sistemlerini devreye sokar ki buna “Terapotik şok” adı verilir. Ozon sayesinde oluşan antioksidan moleküllerin vücutta damar tıkanıklığı, dolaşım-oksijenlenme bozukluğu, romatizmal hastalık, sinir basısı gibi.. durumların olduğu bölgelerde oluşan zararlı oksidan moleküllere etki ettiği düşünülmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirme etkisine sahiptir. Ozon vücuda akciğer dışında hemen her yolla verilebilmektedir. Vücuda saf ozon verilmez, verilen aslında içinde çok az ozon bulunan oksijendir. Bu derece düşük ozon konsantrasyonu bile istenen tedavi etkisini oluşturmaya yeterli olabilmektedir. Ozon enjeksiyonunun en önemli özelliği çok çabuk etki etmesidir. Ozon enjeksiyonu sırasında ince iğne uçları kullanıldığından pek de ağrı yapan bir işlem değildir. Ancak bazen hastada uygulanan ozona ait yanma ve ağrı görülebilir. Enjeksiyon sonu ağrısı bir kaç dakika içinde çabucak geçebilmektedir. Korona virüse karşı burun ve diğer yollardan ozon tedavisi başlanması koruyucu etki sağlayabilir” açıklamalarında bulundu.