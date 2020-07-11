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Korona virüse yakalan 2 Türk ambulans uçakla Kazakistan'dan İstanbul'a getirildi

Kazakistan’da yaşayan ve yeni tip korona virüse yakalanan 2 Türk tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi.

Kazakistan'da yaşayan ve yeni tip korona virüse yakalanan 2 Türk tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Hastalar kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde hastaneye kaldırıldı.


Yeni tip korona virüse yakalanan Kazakistan'da yaşayan İbrahim B. (42), Halil K. (55), İbrahim K. (39) ve Azerbaycan'da yaşayan Ali U. (41) tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Hastalardan İbrahim B. ambulans uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilirken Ali U. ise Adana Havalimanı'na getirildi.


Kazakistan Astana'dan gelen Halil K. ve İbrahim K. ise saat 12.30 sıralarında ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Korona virüs hastaları kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü.

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