Korona virüse yakalanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İmamoğlu, yayınladığı mesajda “Dün akşam 9 sıralarında ateşim 38 dereceye yükseldi. Geceyi hastanede geçirdim. Şuan aslında iyiyim. Süreç devem ediyor” dedi.

Korona virüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tedavi olduğu hastaneden twitter hesabından videolu bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu yayınladığı mesajında , “Kıymetli vatandaşlarımız, aslında sıklıkla test olan birisiyim. Çarşamba günü test olmuştum, negatif çıkmıştı. Dün akşam 9 sıralarında ateşim yükseldi. 38 derece ateşle hastaneye gelince geceyi hastanede geçirdim. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Süreç devem ediyor. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte teması mümkün olduğunca azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. İstanbul'da her şey çok güzel olamaya devam edecek. Herkes görevinin başında Allah'ın izniyle. İhtiyaç oldu” dedi.