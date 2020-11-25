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Korona virüse yakalanan Onur Akın'ın tedavisi hastanede devam edecek

Korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “5 gündür evimde sürdürdüğüm Covid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecek" dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “5 gündür evimde sürdürdüğüm Covid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecek" dedi.


5 gündür korona virüs tedavisi gören sanatçı Onur Akın, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedavisinin hastanede süreceğini belirten Akın, "Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Covid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.

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