Korona virüsten hayatını kaybeden doktorlar anıldı

Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde anıldı. Korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, “Bir yılda değişen pek bir şey olmadı, halkın daha dikkatli olması lazım” dedi.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının açıklandığı tarihten bu yana bir yıl geçti. Bu süreçte sağlık çalışanları salgınla mücadelede büyük emek ve fedakarlıkla çalıştı. Korona virüsten hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı ise Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu oldu. Vefatının ardından adı geçen yıl yapımı tamamlanan Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine verildi. Bugün birçok sağlık çalışanı ve sivil toplum kuruluşu üyesi, pandeminin birinci yılında salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine geldi. Hastane önünde toplanan kalabalık, ellerindeki karanfiller ve kaybedilen sağlıkçıların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle onları andı.

“Bir yılda değişen pek bir şey olmadı, halkın daha dikkatli olması lazım”

Vefat eden sağlık çalışanlarını anma törenine Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da katıldı. Pandemi döneminde halkın daha dikkatli olması gerekirken son bir yıl içerisinde bu anlamda çok fazla değişiklik olmadığını söyleyen Onur Taşçıoğlu, “Buraya babamı ve babamla birlikte bu uğurda çalışan tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anmaya geldim. Bir kişi vefat ettiği zaman aslında sadece o bir kişi değil çevresindeki tüm yakınları, sevenleri onlarla birlikte göçüp gidiyor. Aslında buna inanmak lazım. Bu olaya hem bir babanın çocuğu olarak hem de değerli bir büyüğü kaybeden birisi olarak bakmak lazım. Çevremizde Cemil Taşçıoğlu çok, bu Cemil Taşçıoğlu'larını yetiştirmek de kolay değil. Bu insanlar zor yetişen insanlar, bu yüzden kıymetlerini bilmemiz gerekiyor. Bu süreçte her kesimden kimse beni yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bir sene içerisinde çok bir şey değişmedi, ben bir tek buna üzülüyorum. Yurttaşlarımızın, halkımızın biraz daha dikkatli olması, dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an hastanenin önündeyiz. Çok güzel, büyük, babam gibi ışıl ışıl, renkli bir hastane. Bu yüzden böyle bir hastanenin önünde olmaktan da gurur duyuyorum. Babam hakkında hiçbir zaman hiç kimse olumsuz tek bir yorumda dahi bulunmadı, en güzeli de buydu. Babam vefatından önceki gün videosunu internete koyduktan sonra ne kadar sevildiğini kendisi de gördü. Türkiye'nin dört bir yanından kendisine mesajlar geldi ve babam bunların hepsini okuyabildi. En çok mutlu olduğum konu da bu oldu” ifadelerini kullandı.